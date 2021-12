“Santa Messa con Matteo Salvini”? Cosa è successo dopo la pubblicazione della locandina (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nella giornata di oggi ha cominciato a circolare una locandina che “pubblicizzava” una “Santa Messa con Matteo Salvini”. Un manifesto social per informare che alla celebrazione religiosa prevista per il 21 dicembre alle 18 nella chiesa della Domus Mariae di Roma sarebbe stato presente anche il leader della Lega. Temendo una strumentalizzazione politica della funzione, subito sono fioccati attacchi nei confronti del Carroccio, che ha però spiegato in una nota che l’iniziativa non è partita da canali ufficiali. “La Lega in generale e lo staff di Matteo Salvini in particolare – si legge – non hanno mai pensato né tantomeno autorizzato la grafica che pubblicizza una Messa di Natale con il volto del ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nella giornata di oggi ha cominciato a circolare unache “pubblicizzava” una “con”. Un manifesto social per informare che alla celebrazione religiosa prevista per il 21 dicembre alle 18 nella chiesaDomus Mariae di Roma sarebbe stato presente anche il leaderLega. Temendo una strumentalizzazione politicafunzione, subito sono fioccati attacchi nei confronti del Carroccio, che ha però spiegato in una nota che l’iniziativa non è partita da canali ufficiali. “La Lega in generale e lo staff diin particolare – si legge – non hanno mai pensato né tantomeno autorizzato la grafica che pubblicizza unadi Natale con il volto del ...

