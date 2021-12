Sanremo Giovani: Elisa non sarà presente, la cantante ha il covid (Di martedì 14 dicembre 2021) Elisa sarà in diretta Skype durante la serata dedicata ai Giovani di Sanremo, ha contratto il covid A dare l’annuncio Amadeus, oggi la cantante ha confermato su Instagram L’annuncio lo fa Amadeus durante la rassegna stampa di Sanremo Giovani, in onda su Rai1 il 15 dicembre. Il presentatore annuncia che durante la serata saranno selezionati 2 Giovani per partecipare al festival con i BigTra gli ospiti non sarà presente Elisa, che ha contratto il covid in forma leggera, ma che si collegherà da casa sua tramite Skype. La cantante non aveva ancora annunciato nulla sui social. L’annuncio della cantante è avvenuto qualche ora fa, in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 14 dicembre 2021)in diretta Skype durante la serata dedicata aidi, ha contratto ilA dare l’annuncio Amadeus, oggi laha confermato su Instagram L’annuncio lo fa Amadeus durante la rassegna stampa di, in onda su Rai1 il 15 dicembre. Il presentatore annuncia che durante la serata saranno selezionati 2per partecipare al festival con i BigTra gli ospiti non, che ha contratto ilin forma leggera, ma che si collegherà da casa sua tramite Skype. Lanon aveva ancora annunciato nulla sui social. L’annuncio dellaè avvenuto qualche ora fa, in ...

