Sanremo Giovani: Elisa non ci sarà perché ha il Covid (Di martedì 14 dicembre 2021) Il 15 dicembre su RaiUno va in onda la finale di Sanremo Giovani, e durante la serata è prevista anche una sfilata dei 22 big in gara alla kermesse canora del 2022. Tra i nomi dei cantanti però, uno mancherà all'appello ed è quello di Elisa Toffoli. La voce di Luce, infatti, non potrà presenziare all'evento perché è risultata positiva al tampone Covid. "Domani in studio a Sanremo Giovani ci saranno tutti i Big, tranne Elisa. Ai primi di dicembre ha preso il Covid. In forma leggera e sta bene, ma essendo positiva al tampone non può essere presente, ma solo in ..."

