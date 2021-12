Sanremo Giovani, Amadeus: “Elisa ha il Covid” (Di martedì 14 dicembre 2021) Elisa non sarà in presenza domani a Sanremo Giovani. “Ha una forma leggera di Covid ed essendo positiva non può essere presente, faremo un collegamento Skype con lei” ha detto Amadeus. “Per quanto riguarda i cantanti in concorso – ha sottolineato il direttore artistico del Festival – in caso di Covid manderò il video della prova generale, non squalificherò il cantante. Perciò, mi raccomando – ha scherzato Amadeus – pettinatevi e vestitevi bene, e niente bottigliette sul palco”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 dicembre 2021)non sarà in presenza domani a. “Ha una forma leggera died essendo positiva non può essere presente, faremo un collegamento Skype con lei” ha detto. “Per quanto riguarda i cantanti in concorso – ha sottolineato il direttore artistico del Festival – in caso dimanderò il video della prova generale, non squalificherò il cantante. Perciò, mi raccomando – ha scherzato– pettinatevi e vestitevi bene, e niente bottigliette sul palco”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

