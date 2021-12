Sanremo Giovani 2022, tre gli artisti tra i Big (Di martedì 14 dicembre 2021) Sono settimane di intensa promozione per la grande macchina di Sanremo. Superati gli spoiler degli ultimi giorni, infatti, il cast ufficiale è stato finalmente annunciato e la questione legata agli spazi pubblicitari, dopo il ritiro di TIM, non sembra preoccupare minimamente i vertici Rai. L’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori, invece, adesso è concentrata sulla gara dei Giovani. E stando alle dichiarazioni di Amadeus in conferenza stampa, riportate da Rockol, ci sarà una modifica sul numero degli artisti di suddetta categoria che entreranno tra i Big della prossima edizione del Festival della Canzone Italiana. Amadeus: “I Giovani fra i Big di Sanremo saranno tre!” Nella giornata di domani, su Rai1 e in prima serata, andrà in onda l’appuntamento finale di Sanremo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 14 dicembre 2021) Sono settimane di intensa promozione per la grande macchina di. Superati gli spoiler degli ultimi giorni, infatti, il cast ufficiale è stato finalmente annunciato e la questione legata agli spazi pubblicitari, dopo il ritiro di TIM, non sembra preoccupare minimamente i vertici Rai. L’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori, invece, adesso è concentrata sulla gara dei. E stando alle dichiarazioni di Amadeus in conferenza stampa, riportate da Rockol, ci sarà una modifica sul numero deglidi suddetta categoria che entreranno tra i Big della prossima edizione del Festival della Canzone Italiana. Amadeus: “Ifra i Big disaranno tre!” Nella giornata di domani, su Rai1 e in prima serata, andrà in onda l’appuntamento finale di...

