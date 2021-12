(Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "A Sanremo fra i bignonmail". Lo ha annunciatopresentando Sanremo. "Due- ha aggiunto - sono troppo pochi, molti altri meritano il palco dell'Ariston fra i big, se potessi li porterei tutti. E' un'idea che ho avuto stamattina, non lo sapevano nemmeno icantanti".

Advertising

sanremo_en : RT @Raiofficialnews: '#SanremoGiovani rappresenta quello che #Rai deve fare: non fermarsi alla consuetudine ma cercare nuovi talenti. Amade… - rockolpoprock : FLASH: Amadeus: 'I Giovani fra i Big di Sanremo saranno tre' - arual812 : RT @fraversion: 'Tutto il podio di Sanremo Giovani entra nel cast dei Big di Sanremo'. Lo ha annunciato Amadeus durante la conferenza stamp… - TV7Benevento : **Sanremo: Amadeus, ' fra i big porterò non solo 2 giovani ma tutto il podio'**... - Reality_House : RT @fraversion: 'Tutto il podio di Sanremo Giovani entra nel cast dei Big di Sanremo'. Lo ha annunciato Amadeus durante la conferenza stamp… -

Ultime Notizie dalla rete : **Sanremo Amadeus

Sono in tutto 12 e si contenderanno i due posti tra i Big del Festival di2021. 22 i Campioni già comunicati daper la gara del Festival, ai quali si aggireranno i 2 vincitori di ...Che fine hanno fatto i vincitori diGiovani Tra le artiste che hanno vinto aGiovani ma hanno fatto perdere le proprie tracce c'è Cinzia Corrado . Non tutti lo ricorderanno, ...Milano, 14 dic. (LaPresse) - "Domani ascolteremo 12 canzoni bellissime, la Commissione e io, che voteremo al 50%, e non avremo un compito facile. Ho deciso di ...È sul set a un mese e mezzo dal Festival di Sanremo 2022 che la vedrà fra i Big e dopo il successo delle pellicole con Muccino ...