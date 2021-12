Sandra Bullock spacca di nuovo su Netflix

(Di martedì 14 dicembre 2021)ha fatto il bis: a distanza di due anni da Bird Box, anche The Unforgivable sta andando forte. Entrambi distribuite su, le due pellicole in realtà non potrebbero essere più diverse: la prima era un racconto distopico tratto dal romanzo La morte avrà i tuoi occhi di Josh Malerman; la seconda, distribuita dalla piattaforma streaming dal 10 dicembre, è l’adattamento cinematografico della miniserie britannica Unforgiven (2009) di Sally Wainwright. In comune, i due film hanno appunto la distribuzione sue lacome protagonista, vero motivo per cui, al netto delle critiche nei confronti di The Unforgivable, la pellicola è promossa per l’interpretazione dell’attrice e si guadagna i favori del pubblico della piattaforma, risultando il film più visto in Italia e nel mondo ...

Tranne che sull'interpretazione di una magnifica, per l'ennesima volta,. Commovente e strepitosa questa attrice premio Oscar protagonista di un film su Netflix che ci farà venire la ...Keanu Reeves ha recentemente rivelato perché non ha voluto partecipare a Speed 2 , sequel del famoso film del 1994 condivenuto rapidamente una hit. Nel 1997, infatti, è arrivato al cinema Speed 2 - Senza limiti , in cuiriprese il ruolo del primo film, Amy, di nuovo coinvolta in una ...Per fortuna esiste il cinema. Quanto ci ha tenuto compagnia soprattutto negli ultimi anni, per le vicende che tutti conosciamo. Grazie anche alle ...