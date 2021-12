Sandei Enel | ' 9 anni di età media della flotta e 50% elettrico al 2026'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. - (Adnkronos) - "Laitaliana è anziana, ha un'etàdi 12a fronte dei 7Ue; è unaspostata molto sul diesel e negli ultimi 3, tra 2018 e 2020, ha visto una lentissima elettrificazione, passando dall'1% al 4,4%. Ora abbiamo l'opporrtunità straordinaria di avere dei fondi già pianificati a cui si aggiungono quelli del Pnrr che insieme fanno 4,7 miliardi. Dobbiamo mettere a terra velocemente questi denari per fare in modo che all'etàpossa scendere a 9, elettrificando almeno del 50%. Questa è la nostra ipotesi". Così Sonia, Head of Electrification di, in ...