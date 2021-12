San Donato, nuova denuncia di Fratelli d'Italia: «la situazione della stazione FFSS della nostra città non è piu' tollerabile ne accettabile» (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Guido Massera, Presidente del circolo locale del partito di Giorgia Meloni scrive a Prefetto e Questore denunciando il degrado della struttura: nei week end e di notte si trasforma in un luogo di spaccio-consumo di sostanze stupefacenti Leggi su 7giorni.info (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Guido Massera, Presidente del circolo locale del partito di Giorgia Meloni scrive a Prefetto e Questorendo il degradostruttura: nei week end e di notte si trasforma in un luogo di spaccio-consumo di sostanze stupefacenti

Advertising

sbonaccini : Luciano Battaglia, fratello di Aurora, uccisa a 9 anni dai nazisti durante l'eccidio di San Giorgio di Piano. Alla… - vaticannews_it : #10dicembre #PapaFrancesco invita a vivere un #Natale vero, non commerciale. Questa mattina udienza alle delegazion… - luca74alba : @rimaneilmilan Ciao, il negozio è appena fuori milano, a san donato milanese ?? - Dario_Donato : RT @MarcoBarzaghi: Anche #TronchettiProvera a difesa di San Siro 'non vedere più San Siro sarebbe perdere un pezzo della storia del calcio.… - giulyprofeta1 : RT @snowflowerss: Commento tecnico sul fragman: Ringraziamo Faruk bey per averci donato due figli boni come gli gnocchi al pomodoro di San… -