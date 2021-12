Sambenedettese-Recanatese | streaming gratis LIVE e diretta tv Sportitalia? Dove vedere Coppa Italia Serie D

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Oggi pomeriggio, alle ore 14.30, allo stadio “Riviera delle Palme” di San Benedetto del Tronto, si disputerà il match, valido per i 16.esimi delladiD. Prima di scoprireintv e, ecco un focus su queste due squadre. Nel turno precedente laha eliminato L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Euro 2020,Turchia-TV in chiaro? Euro 2020, ...

NicKiappa : Sorpresina nel GIRONE F: Recanatese (4-0 al Matese) va in testa profittando dell'X interno del Trastevere (1gara in… -

... 37' Baraboglia) La nuova classifica :*33, Trastevere 31, Porto d'Ascoli 27, Fiuggi 25, ... Matese, Vastese 17, Montegiorgio 16, Castelnuovo, V astogirardi * , Fano 15,12, ......Scandicci Tiferno Lerchi Pro Livorno GIRONE F Alto Casertano Chieti ASD Pineto SN Notaresco Fiuggi Vastese MontegiorgioNereto AJ Fano Porto d'Ascoli VastogirardiMatese ...Oggi pomeriggio, alle ore 14.30, allo stadio “Riviera delle Palme” di San Benedetto del Tronto, si disputerà il match Sambenedettese-Recanatese, valido per i 16.esimi della Coppa Italia di Serie D.Daniele Ferretti è un nuovo calciatore della Recanatese. L’attaccante classe 86 è arrivato a Recanati dalla Sambenedettese. In carriera vanta numerose presenze in B, C e D.