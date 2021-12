Salto con gli sci femminile | Coppa del Mondo Ramsau 2021 | programma | orari | tv | streaming Il calendario completo

(Di martedì 14 dicembre 2021) Ladeldicon gli sci-2022 si trasferisce aper il quarto appuntamento della stagione olimpica, in cui si svolgerà una singola competizione individuale su Normal Hill valida per la corsa alla Sfera di Cristallo generale. Tappa di casa per l’austriaca Marita Kramer, dominatrice sinora del circuito maggiore e pettorale giallo con all’attivo quattro vittorie su sei gare disputate. Le sue avversarie principali per il successo saranno presumibilmente la tedesca Katharina Althaus, la giapponese Sara Takanashi, la norvegese Silje Opseth ed il terzetto sloveno composto da Ema Klinec, Nika Kriznar e Ursa Bogataj. L’unica competizione individuale insul trampolino piccolo HS98 disarà trasmessa in diretta ...

Engelberg, Gross-Titlis-Schanze. Qui si svolge il quinto weekend di Coppa del Mondo di salto con gli sci, ed è una situazione un po' particolare quella che si sta vivendo in classifica anche in relazi ...La Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile 2021-2022 si trasferisce a Ramsau per il quarto appuntamento della stagione olimpica, in cui si svolgerà una singola competizione individuale su Norma ...