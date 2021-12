Salto con gli sci | Coppa del Mondo Engelberg 2021 | programma | orari | tv | streaming Il calendario completo

(Di martedì 14 dicembre 2021), Gross-Titlis-Schanze. Qui si svolge il quinto weekend dideldicon gli sci, ed è una situazione un po’ particolare quella che si sta vivendo in classifica anche in relazione ai podi della stagione che sta evolvendo verso le Olimpiadi. In testa alla graduatoria, infatti, c’è Karl Geiger con un centinaio di punti sul più immediato inseguitore, Ryoyu Kobayashi. Ma se il tedesco sta facendo valere la sua grande costanza, il giapponese è l’unico ad aver vinto più di una volta in questa stagione: gli altri andati a segno finora sono Halvor Egner Granerud (Norvegia), Anze Lanisek (Slovenia), Jan Hoerl e Stefan Kraft (entrambi Austria). Il tutto a regalare una bella incertezza, della quale però un uomo si sta avvantaggiando. Continuerà a farlo? Di seguito il...

Engelberg, Gross-Titlis-Schanze. Qui si svolge il quinto weekend di Coppa del Mondo di salto con gli sci, ed è una situazione un po' particolare quella che si sta vivendo in classifica anche in relazi ...La Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile 2021-2022 si trasferisce a Ramsau per il quarto appuntamento della stagione olimpica, in cui si svolgerà una singola competizione individuale su Norma ...