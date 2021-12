Salerno | centro storico senz’acqua | tutte le strade interessate

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– La società Sistemicomunica che al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Piazza Cavour ed in Corso Garibaldi altezza civico n° 208, è necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 22.00 del giorno Giovedì 16/12/2021 alle ore 05.00 del giorno Venerdì 17/12/2021, alle seguentie traverse limitrofe: – Via Roma – Via Duomo – Via dei Mercanti – Via Botteghelle – Piazza Cavour – Via Romualdo II Guarna – Piazza Alfano I – Via G. Guarna – Via A. Mazza – P.za Sedile di Portanova – P.za Flavio Gioia – Via Dei Principati – Via Cilento – Largo S. Agostino – Via G. Vigorito – Via Masuccio Salernitano – Via Bastioni – Via Genovesi – Piazza Matteotti – Via San Michele – Piazza De Crescenzo – Piazza Francesco Cerenza – Largo Plebiscito – Via Velia – Via San Benedetto – ...