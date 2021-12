Salernitana, domani il comunicato sulla decisione dei trustee (Di martedì 14 dicembre 2021) La partita più importante della Salernitana attualmente si sta giocando fuori dal rettangolo verde ed è legata al passaggio di proprietà. Come ormai tutti (o almeno gli interessati al futuro dei Granata) sanno, le offerte arrivate ai trustee incaricati di traghettare la società da Lotito e Mezzaroma a nuovi investitori sono tre, tutte tra i 25 e i 30 milioni: Tarak Ben Ammar è il finanziere franco tunisino che avrebbe alle spalle un fondo arabo, con cui competono un gruppo svizzero ed una cordata di costruttori romani. Widar Trust e Melior Trust in questi giorni si sono incontrati a Roma con emissari della FIGC per limare gli ultimi dettagli ed accertare la validità della documentazione, ma ancora non si sa nulla sul responso definitivo. Questo è previsto per la giornata di domani, 15 dicembre. La piazza spera in una buona notizia, ... Leggi su footdata (Di martedì 14 dicembre 2021) La partita più importante dellaattualmente si sta giocando fuori dal rettangolo verde ed è legata al passaggio di proprietà. Come ormai tutti (o almeno gli interessati al futuro dei Granata) sanno, le offerte arrivate aiincaricati di traghettare la società da Lotito e Mezzaroma a nuovi investitori sono tre, tutte tra i 25 e i 30 milioni: Tarak Ben Ammar è il finanziere franco tunisino che avrebbe alle spalle un fondo arabo, con cui competono un gruppo svizzero ed una cordata di costruttori romani. Widar Trust e Melior Trust in questi giorni si sono incontrati a Roma con emissari della FIGC per limare gli ultimi dettagli ed accertare la validità della documentazione, ma ancora non si sa nulla sul responso definitivo. Questo è previsto per la giornata di, 15 dicembre. La piazza spera in una buona notizia, ...

