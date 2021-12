"Sai per cosa sei pronto?". Adriana Volpe umilia Alex Belli: parole grosse, in studio si scatena il caos (Di martedì 14 dicembre 2021) “Sei pronto per fare una fiction”: Adriana Volpe affila le unghie e graffia. Alex Belli, squalificato dal Grande Fratello Vip dopo aver abbracciato (quindi dopo aver violato il distanziamento sociale) Delia Duran. E' una puntata show, quella in onda lunedì 13 dicembre su Canale 5, dove accade di tutto: addii e pianti. Litigi e abbracci. Ma ci pensa Belli a prendere la scena. “Per te è stato un grandissimo provino…Per me lo hai passato e adesso sei pronto a fare Elisa di Rivombrosa…Lo dico a Mediaset…Lui è perfetto…”, tuona l'opinionista del programma condotto da Alfonso Signorini che attacca Alex Belli. Secondo la Volpe avrebbe recitato una vera e propria parte con Delia e poi con Soleil Sorge (con cui ha avuto un ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) “Seiper fare una fiction”:affila le unghie e graffia., squalificato dal Grande Fratello Vip dopo aver abbracciato (quindi dopo aver violato il distanziamento sociale) Delia Duran. E' una puntata show, quella in onda lunedì 13 dicembre su Canale 5, dove accade di tutto: addii e pianti. Litigi e abbracci. Ma ci pensaa prendere la scena. “Per te è stato un grandissimo provino…Per me lo hai passato e adesso seia fare Elisa di Rivombrosa…Lo dico a Mediaset…Lui è perfetto…”, tuona l'opinionista del programma condotto da Alfonso Signorini che attacca. Secondo laavrebbe recitato una vera e propria parte con Delia e poi con Soleil Sorge (con cui ha avuto un ...

