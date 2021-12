Sabrina Salerno, la confessione che lascia i fan senza parole (Di martedì 14 dicembre 2021) Sabrina Salerno da anni e un’icona sexy ma ha anche delle inscurezze. Sabato le aspetta la finale di Ballando con le Stelle Ammirata e acclamata da generazioni di persone, soprattutto di genere maschile, Sabrina Salerno da oltre trent’anni è un’icona sexy e oggi a 53 anni ha ancora spazio nel mondo dello show. (Instagram)L’ex cantante di Boys e attrice è ammirata per la sua bellezza ma, strano a dirsi, la showgirl genovese non sempre si piace. Negli ultimi tempi ha avuto un posto privilegiato in televisione partecipando a Ballando con le stelle e arrivando in finale che si disputerà sabato 18 dicembre. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fiordaliso single o fidanzata? La sua verità sugli uomini Sabrina Salerno: “Mi infastidiscono i commenti per strada” Parlando a ... Leggi su ck12 (Di martedì 14 dicembre 2021)da anni e un’icona sexy ma ha anche delle inscurezze. Sabato le aspetta la finale di Ballando con le Stelle Ammirata e acclamata da generazioni di persone, soprattutto di genere maschile,da oltre trent’anni è un’icona sexy e oggi a 53 anni ha ancora spazio nel mondo dello show. (Instagram)L’ex cantante di Boys e attrice è ammirata per la sua bellezza ma, strano a dirsi, la showgirl genovese non sempre si piace. Negli ultimi tempi ha avuto un posto privilegiato in televisione partecipando a Ballando con le stelle e arrivando in finale che si disputerà sabato 18 dicembre. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fiordaliso single o fidanzata? La sua verità sugli uomini: “Mi infastidiscono i commenti per strada” Parlando a ...

