Sabrina Ferilli ospite ad Amici 21, arriva anche Giovannino: l’attrice svela commenti social del ‘disturbatore’ (Di martedì 14 dicembre 2021) Sabrina Ferilli ospite ad Amici 21, arriva anche Giovannino: l’attrice svela i commenti social del ‘disturbatore’. Sabrina Ferilli è stata ospite domenica 12 dicembre della puntata di Amici 21. l’attrice è stata chiamata da Maria De Filippi per ascoltare i cantanti della scuola, nella gara di cover e stilare una classifica. Prima ancora di iniziare, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 14 dicembre 2021)ad21,delè statadomenica 12 dicembre della puntata di21.è stata chiamata da Maria De Filippi per ascoltare i cantanti della scuola, nella gara di cover e stilare una classifica. Prima ancora di iniziare, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

AmiciUfficiale : La gara cover entra nel vivo con Alex che è pronto a convincere Sabrina Ferilli interpretando 'La verità'! Cosa ne… - WittyTV : Sabrina Ferilli è il giudice della gara cover 'Quello che per me è importante'! Siete tutti sintonizzati su Canale… - AmiciUfficiale : Guardate chi è venuta a trovarci sula palco della tredicesima puntata di #Amici21: la bellissima e simpaticissima S… - anchesefosse09 : Raga la differenza tra la classifica fatta da Sabrina Ferilli a quella di Fedez Alex penultimo Vs alex primo #AlexWystar - LaFerilli : RT @egocentrissimo: quanto è bona sabrina ferilli per favore #Amici21 -