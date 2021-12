Sabato, domenica e lunedi: trama e curiosità sul film del 1990 di Lina Wertmuller (Di martedì 14 dicembre 2021) Questa sera alle 21:25, su Rai 1, andrà in onda “Sabato, domenica e lunedì”, una trasposizione cinematografica della celebre opera teatrale di Eduardo De Filippo che vede come protagonista Sergio Castellitto assieme a Fabrizia Sacchi, Giampaolo Fabrizio e Maria Rosaria Omaggio. Tuttavia, il lavoro del regista Edoardo De Angelis non va confuso con l’altra opera che si ispira alla commedia, ovvero il film del 1990 di Lina Wertmuller (venuta a mancare qualche giorno fa all’età di 93 anni, ndr), anch’esso intitolato “Sabato, domenica e lunedì”. La trama del film della Wertmuller segue le vicende dell’opera teatrale di De Filippo, pur con alcune differenze rispetto all’originale. L’intera città di Pozzuoli ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 14 dicembre 2021) Questa sera alle 21:25, su Rai 1, andrà in onda “e lunedì”, una trasposizione cinematografica della celebre opera teatrale di Eduardo De Filippo che vede come protagonista Sergio Castellitto assieme a Fabrizia Sacchi, Giampaolo Fabrizio e Maria Rosaria Omaggio. Tuttavia, il lavoro del regista Edoardo De Angelis non va confuso con l’altra opera che si ispira alla commedia, ovvero ildeldi(venuta a mancare qualche giorno fa all’età di 93 anni, ndr), anch’esso intitolato “e lunedì”. Ladeldellasegue le vicende dell’opera teatrale di De Filippo, pur con alcune differenze rispetto all’originale. L’intera città di Pozzuoli ...

Advertising

Ruffino_Lorenzo : Somministrazioni degli ultimi sette giorni - martedì: 536.638 - mercoledì: 278.923 - giovedì: 547.967 - venerdì: 5… - MimidiRosa1 : @Semi_Serio @Giotherockk Per star sicuri sicuri secondo me servirebbe una dose giornaliera. Non so se meglio prima… - NandoeMaila : Questa settimana: - giovedì 16 Teatro Garibaldi - Settimo Torinese 21:00 KALINKA - sabato 18 Teatro Comunale di Ca… - Ago_InViaggio : @MilanNewsit Ma io dico, abbiamo giocato sabato, la squadra ha bisogno di allenarsi, di stare insieme e capire cosa… - PoliAntonella2 : @MassimGiannini @mostro15119736 Lo voglio dire anche io che il lunedi non lavoro perché devo andare a fare la rappr… -