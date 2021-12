(Di martedì 14 dicembre 2021) Rai1 continua adre i personaggi nati dalla geniale mente diDeche rivivono in un linguaggio rielaborato nei punti di vista originali di due protagonisti della scena cinematografica italiana contemporanea, il regista Edoardo De Angelis e lo straordinario interprete. Un filo rosso che lega i nuovi titoli della Collection De– “” e “Non ti pago” – al “Natale in casa Cupiello” in onda nel 2020: tre commedie che Edoardo De Angelis ha realizzato per mostrare il suo “punto di vista” sue la famiglia. Si parte martedì 14 dicembre alle 21.25 su Rai1 con “”, che vede ...

Advertising

xRicKy05 : comunque mi fa ridere che vedevo alcuni club più attivi a luglio/agosto ogni sera, che ora che giocano a stento 2… - FrancyP_ : RT @DucaleVenezia: #MUVEholidays La visita notturna a Palazzo Ducale ti permette di scoprire nuovi dettagli illuminati da una luce del tutt… - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: Alta pressione per qualche giorno, ma già dal weekend il gelo russo punterà l'Italia. Tra sabato e domenica correnti geli… - ItalyCaroline : RT @DucaleVenezia: #MUVEholidays La visita notturna a Palazzo Ducale ti permette di scoprire nuovi dettagli illuminati da una luce del tutt… - bubinoblog : SABATO, DOMENICA E LUNEDÌ: SERGIO CASTELLITTO OMAGGIA IL GENIO DI EDUARDO DE FILIPPO -

Ultime Notizie dalla rete : SABATO DOMENICA

Giovedì 16, Venerdì 17,18 e19 Dicembre 2021 ore 20.30. Teatro Della Limonaia " Sesto Fno (FI) VINCENT RIVER Dal testo di Philip Ridley traduzione Carlo Emilio Lerici e Fabiana Formica regia Sandra ...La squadraha dato il massimo, sotto tutti i punti di vista, come successo quasi sempre in ... sicuramente un crocevia della stagione, previstacon calcio d'inizio alle 14.30.presenta. ORCHESTRA 014 in concerto. special guest NICOLA GUIDA. Un concerto per soli 50 spettatori a replica nello Studio A di Forum Studios, gli studi di registrazione fondati d ...Seconda settimana all’insegna dello spettacolo e dell’intrattenimento per il Cap d’Any de l’Alguer. Dopo la spettacolare accensione dell’Albero di Natale in Piazza Porta Terra, il cartellone di eventi ...