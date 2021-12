Russia: nuova udienza contro Memorial, proteste a Mosca (Di martedì 14 dicembre 2021) nuova udienza oggi a Mosca contro la storica organizzazione per la difesa dei diritti umani e il recupero della memoria delle vittime delle repressioni Memorial. Alcune decine di persone si sono riunite per protestare di fronte all’edificio della Corte suprema che esamina la richiesta del Procuratore generale per la chiusura di Memorial international. Un attivista è stato arrestato per aver esibito un cartello con la scritta “Giu le mani da Memorial. Liberate i detenuti politici”, denuncia l’organizzazione Ovd-Info. Memorial international è accusata di aver violato la legge sugli agenti stranieri (è stata dichiarata tale nel 2016). Il procedimento è presieduto dalla giudice Alla Nazarova presiede l’udienza. Memorial ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 dicembre 2021)oggi ala storica organizzazione per la difesa dei diritti umani e il recupero della memoria delle vittime delle repressioni. Alcune decine di persone si sono riunite per protestare di fronte all’edificio della Corte suprema che esamina la richiesta del Procuratore generale per la chiusura diinternational. Un attivista è stato arrestato per aver esibito un cartello con la scritta “Giu le mani da. Liberate i detenuti politici”, denuncia l’organizzazione Ovd-Info.international è accusata di aver violato la legge sugli agenti stranieri (è stata dichiarata tale nel 2016). Il procedimento è presieduto dalla giudice Alla Nazarova presiede l’...

