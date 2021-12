Rummenigge: «Haaland al Bayern? Siamo contenti di Lewandowski» (Di martedì 14 dicembre 2021) “Lewandowski meritava il Pallone d’Oro perchè ha fatto una grandissima stagione, Messi si è congratulato con lui e ha dimostrato stile. Ma Siamo rimasti sorpresi, ora è contento di ricevere almeno il premio di Tuttosport”. Così Karl-Heinz Rummenigge, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, a margine del premio Golden Boy di Tuttosport. L’ex bandiera e dirigente del Bayern ha ricevuto un riconoscimento alla carriera. Parlando ancora di Lewandowski e sul suo possibile erede Erling Haaland, ha detto: “Il Bayern è molto contento con Lewandowski, ha sempre fatto tra i 30 e i 40 gol. Certamente non è più giovane come Haaland ma ha un fisico che può giocare ancora 2-3 anni. Per questo non credo che il Bayern prenderà ... Leggi su footdata (Di martedì 14 dicembre 2021) “meritava il Pallone d’Oro perchè ha fatto una grandissima stagione, Messi si è congratulato con lui e ha dimostrato stile. Marimasti sorpresi, ora è contento di ricevere almeno il premio di Tuttosport”. Così Karl-Heinz, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, a margine del premio Golden Boy di Tuttosport. L’ex bandiera e dirigente delha ricevuto un riconoscimento alla carriera. Parlando ancora die sul suo possibile erede Erling, ha detto: “Ilè molto contento con, ha sempre fatto tra i 30 e i 40 gol. Certamente non è più giovane comema ha un fisico che può giocare ancora 2-3 anni. Per questo non credo che ilprenderà ...

