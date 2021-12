Rotoli di carta igienica a Natale: 35 idee super facili! (Di martedì 14 dicembre 2021) Il riciclo creativo è un modo per stimolare non solo la creatività, ma anche per permetterci di risparmiare qualche soldo e arredare la nostra casa in modo perfetto e sorprendente. I Rotoli di Rotoli di carta igienica vuoti possono essere riutilizzati in mille modi. Ecco qualche idea da cui potrete trarre spunto. 1.Corona Usando i Rotoli di cartone vuoti, da fissare tra di loro con del nastro biadesivo, potete creare una bellissima corona da appendere fuori dalla porta di casa. Questo è stato addobbato con delle palline oro. Fonte immagine 2-5.Non solo ghirlande Oltre alle ghirlande, con i Rotoli potete realizzare anche degli originali portaposate e dei teneri pacchetti. Fonte immagine 6-7. Fiocchi di neve o fiori Spettacolari questi fiocchi di neve davvero molto belli, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 14 dicembre 2021) Il riciclo creativo è un modo per stimolare non solo la creatività, ma anche per permetterci di risparmiare qualche soldo e arredare la nostra casa in modo perfetto e sorprendente. Ididivuoti possono essere riutilizzati in mille modi. Ecco qualche idea da cui potrete trarre spunto. 1.Corona Usando idi cartone vuoti, da fissare tra di loro con del nastro biadesivo, potete creare una bellissima corona da appendere fuori dalla porta di casa. Questo è stato addobbato con delle palline oro. Fonte immagine 2-5.Non solo ghirlande Oltre alle ghirlande, con ipotete realizzare anche degli originali portaposate e dei teneri pacchetti. Fonte immagine 6-7. Fiocchi di neve o fiori Spettacolari questi fiocchi di neve davvero molto belli, ...

