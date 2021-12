Roma, Zaniolo corre in campo e punta l'Atalanta: la situazione (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma - Nicolò Zaniolo vuole tornare contro l'Atalanta. Il talento giallorosso si era fermato per un affaticamento muscolare dopo essere subentrato nel match di Conference League contro il Cska Sofia. ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 14 dicembre 2021)- Nicolòvuole tornare contro l'. Il talento giallorosso si era fermato per un affaticamento muscolare dopo essere subentrato nel match di Conference League contro il Cska Sofia. ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA ROMA ZANIOLO A DISPOSIZIONE CONTRO L'ATALANTA Ha smaltito l'infortunio all'adduttore #SkySport #SkySerieA #SerieA #Zaniolo #Roma - _samuel18 : @il_Paride capita spesso, ti faccio gli esempi della roma le stagioni scorse: roma spezia a tavolino e subito dopo… - sportli26181512 : Roma, Zaniolo corre in campo e punta l’Atalanta: la situazione: Il talento giallorosso ieri sera alla fine del matc… - YBah96 : RT @DiMarzio: #Roma, le ultime sulle condizioni di Nicolò #Zaniolo, in vista del match di sabato contro l'#Atalanta - teladoiotokyo : AS Roma ? Zaniolo a disposizione per la sfida contro l?Atalanta: A meno di una settimana dalla partita contro l?Ata… -