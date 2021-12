Roma Spezia, paura in Curva Sud: arresto cardiaco per un giovane tifoso (Di martedì 14 dicembre 2021) Durante Roma-Spezia un tifoso ha avuto un arresto cardiaco in Curva Sud: cosa è successo Momenti di paura in Curva Sud durante la partita tra Roma e Spezia, poi vinta 2-0 dai giallorossi. Un tifoso, infatti, si è sentito male sugli spalti accusando quello che si è poi rivelato un arresto cardiaco. Tommaso, 23 anni, è stato immediatamente soccorso, intubato, sedato, rianimato e trasportato in gravi condizioni al policlinico Gemelli. Da quel momento, ovvero sul finire del primo tempo, la Curva Sud è rimasta in silenzio. Il tifoso è stabile, ma le sue condizioni sarebbero gravi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 dicembre 2021) Duranteunha avuto uninSud: cosa è successo Momenti diinSud durante la partita tra, poi vinta 2-0 dai giallorossi. Un, infatti, si è sentito male sugli spalti accusando quello che si è poi rivelato un. Tommaso, 23 anni, è stato immediatamente soccorso, intubato, sedato, rianimato e trasportato in gravi condizioni al policlinico Gemelli. Da quel momento, ovvero sul finire del primo tempo, laSud è rimasta in silenzio. Ilè stabile, ma le sue condizioni sarebbero gravi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

