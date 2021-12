Roma | riapertura del tritovagliatore X municipio | un passo verso l’indipendenza nella gestione rifiuti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 14 dicembre 2021). Nei giorni scorsi si sono riaccese le speranze e succedute le notizie sulladeldi Via deignoli. La riattivazione dell’impianto sarebbe resa possibile a seguito all’autorizzazione della Regione Lazio. L’iniziativa si configura come un primol’obiettivo dell’amministrazione capitolina per far si che la città dipossa essere indipendente sulladei. Leggi anche: Butta in strada 20 kg di, ma dentro c’è il suo nome: maximulta allo ‘zozzone’indifferenziati nel XdiE’ ben noto lo sforzo chiesto ad Ama per riportare la città ad un livello ordinario di pulizia in tempi ...