Roma, proposta di legge per intitolare l'Olimpico a Paolo Rossi - Romani contrari: "Gli intitolassero lo stadio del Vicenza" (Di martedì 14 dicembre 2021) intitolare lo stadio Olimpico a Paolo Rossi , leggenda del calcio italiano, campione del mondo 1982 e scomparso nel 2020. È l'idea avanzata dal presidente della Federcalcio Gabriele Gravina e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 14 dicembre 2021)londa del calcio italiano, campione del mondo 1982 e scomparso nel 2020. È l'idea avanzata dal presidente della Federcalcio Gabriele Gravina e ...

Advertising

Radio1Rai : #Cultura Fra le tante proposte di 'Più Libri Più Liberi', fiera della piccola e media editoria in corso a Roma, un'… - pellicano_santo : @Andrea_DiCarlo @rep_roma Io capisco l'intitolazione se l'Olimpico fosse usato come Wembley (as uso quasi esclusiv… - SancesMatteo : Grazie a Il Giornale delle PMI x aver segnalato il nostro convegno di Roma relativo alla proposta di riforma del… - ASardarelli : Proposta di gioco del 15/12 NAPOLI 8 estratto, determinato al 3° posto NAPOLI – MILANO 8-82 estratto, ambo e ambet… - Gcmoi1 : RT @archmeo: @ceciliadelia @pdnetwork @PD_ROMA @DonnePd Ma scusi, citare il #centrosinistra quando al contrario il @pdnetwork attuale, che… -