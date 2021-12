Roma | ottavo legno stagionale per Abraham

Leggi su footdata

(Di martedì 14 dicembre 2021) Ancora un, l’dall’inizio della stagione, il quarto in campionato: questo il non esaltante record di Tammycon la maglia della. Stavolta l’inglese ha colpito la traversa di testa: sul cross di Mkhitaryan alla fine del primo tempo, Tammy è andato a colpo sicuro e forse per la prima volta più della sfortuna c’è stato l’errore del giocatore, che con tutta la porta aperta non è riuscito a schiacciare come avrebbe dovuto. Non c’è da drammatizzare tuttavia.è forte, e lo dimostra quando al 25? manda Vina in porta con un colpo di tacco da posizione impossibile o una decina di minuti dopo tenta la rovesciata volante, non trovando tuttavia l’impatto giusto con il pallone. Le 10 reti stagionali siglate finora (4 in campionato e 6 in Conference League) fanno ben sperare i tifosi ...