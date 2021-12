Roma | nuovo nome per il centrocampo | piace Xeka del Lille

Leggi su dailynews24

(Di martedì 14 dicembre 2021) In casal’esigenza di mercato numero uno è l’acquisto di un centrocampista centrale. Mourinho lo ha ribadito più volte, il reparto centrale della rosa urge di un rinforzo, che in questa zona di campo non arriva addirittura dal gennaio 2019. Il direttore sportivo giallorosso Pinto deve dunque darsi da fare nell’imminente mercato di gennaio. L'articolo