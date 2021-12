Roma, non sfonda con la trap, ci prova con le rapine (vestito da Babbo Natale): ma gli va male anche così, arrestato (Di martedì 14 dicembre 2021) Italiano, giovane e trapper, anche se per ora di poco successo. E’ questo l’identikit dell’uomo accusato di aver commesso almeno 5 rapine tra zona Ponte Milivio e Trionfale nell’arco di pochi giorni. Ieri nel tardo pomeriggio l’epilogo di quest’altra carriera, anche in questo caso iniziata e finita in poco tempo: l’uomo, sulla trentina, è stato infatti fermato dai Carabinieri che lo hanno bloccato dopo l’ultimo colpo mentre tentava di fuggire a bordo di un’auto di un noto servizio di car sharing. rapine vestito da Babbo Natale Stando ai primi elementi raccolti potrebbe essere lui l’autore anche della rapina commessa lo scorso 10 dicembre in Via Luigi Bodio, a due passi da Corso Francia. Il “malvagio Babbo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 14 dicembre 2021) Italiano, giovane eper,se per ora di poco successo. E’ questo l’identikit dell’uomo accusato di aver commesso almeno 5tra zona Ponte Milivio e Trionfale nell’arco di pochi giorni. Ieri nel tardo pomeriggio l’epilogo di quest’altra carriera,in questo caso iniziata e finita in poco tempo: l’uomo, sulla trentina, è stato infatti fermato dai Carabinieri che lo hanno bloccato dopo l’ultimo colpo mentre tentava di fuggire a bordo di un’auto di un noto servizio di car sharing.daStando ai primi elementi raccolti potrebbe essere lui l’autoredella rapina commessa lo scorso 10 dicembre in Via Luigi Bodio, a due passi da Corso Francia. Il “malvagio...

