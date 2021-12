Roma Lido | ressa e lunghe attese alla fermata Eur Magliana

Advertising

marketingpmi : RT @iltrenoromalido: Raccontare quanto successo questa mattina è inutile, dato che sono mesi che inascoltati lanciamo allarmi quotidiani, q… - tinapica66 : RT @iltrenoromalido: Raccontare quanto successo questa mattina è inutile, dato che sono mesi che inascoltati lanciamo allarmi quotidiani, q… - MilaSpicola : RT @iltrenoromalido: Raccontare quanto successo questa mattina è inutile, dato che sono mesi che inascoltati lanciamo allarmi quotidiani, q… - federica__d : RT @InfoAtac: #info #atac - Ferrovia Roma-Lido: servizio modificato - prossime partenze da Eur Magliana: 5.26-6.00 da Lido Centro: 5.15-5.… - PortogalloLuca : @InfoAtac Buongiorno @InfoAtac, ferrovia Roma-Lido centro funziona regolarmente? Grazie. -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Lido

Ressa e lunghe attese per i passeggeri alla banchina direzionedella fermata Eur Magliana.... possiamo dire che alo sciopero del 16 investirà tutta la rete Atac con rischio per bus, metro, treni e tram (Metro A, Metro B e B1, Metro C,e le linee/Pantano "/Viterbo).“Non salite su quel treno”: sembra il titolo di un film horror e in effetti, somiglia molto a quello che stanno vivendo i pendolari della Roma-Lido che ormai sui social lanciano ...Orari e fasce di garanzia dello sciopero dei mezzi pubblici del 16 dicembre nelle città di Napoli, Milano e Roma.