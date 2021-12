Roma-Lido, la Regione chiarisce: “L’acquisto da Atac avverrà comunque a gennaio” (Di martedì 14 dicembre 2021) Ostia – “La Giunta Zingaretti, come sempre, rispetterà gli accordi sottoscritti: il patto vincolante di acquisto, come già programmato e annunciato e come indicato negli atti di giunta, sarà firmato a gennaio“. Ad annunciarlo è Mauro Alessandri, assessore regionale alla Mobilità. Il chiarimento arriva dopo la notizia, diffusa ieri dalla Lega (leggi qui), dello slittamento del passaggio definitivo della gestione della Roma-Lido da Atac a Cotral, inizialmente previsto per il 1 gennaio 2022 e rimandato a metà del prossimo anno. “Ciò che è stato prorogato, mediante delibera, è l’affiancamento tra le società coinvolte nella nuova gestione delle ferrovie ex-concesse, ovvero Atac, Cotral e Astral”, spiega Alessandri. Leggi anche La Manifestazione Roma-Lido, ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 14 dicembre 2021) Ostia – “La Giunta Zingaretti, come sempre, rispetterà gli accordi sottoscritti: il patto vincolante di acquisto, come già programmato e annunciato e come indicato negli atti di giunta, sarà firmato a“. Ad annunciarlo è Mauro Alessandri, assessore regionale alla Mobilità. Il chiarimento arriva dopo la notizia, diffusa ieri dalla Lega (leggi qui), dello slittamento del passaggio definitivo della gestione delladaa Cotral, inizialmente previsto per il 12022 e rimandato a metà del prossimo anno. “Ciò che è stato prorogato, mediante delibera, è l’affiancamento tra le società coinvolte nella nuova gestione delle ferrovie ex-concesse, ovvero, Cotral e Astral”, spiega Alessandri. Leggi anche La Manifestazione, ...

