Roma, guai per Gualtieri: "Il bilancio è a rischio". Appello alle opposizioni (Di martedì 14 dicembre 2021) "Care opposizioni, dovete aiutarci. Altrimenti non riusciremo ad approvare il bilancio di previsione del comune di Roma". Oggi pomeriggio l'assessore al bilancio Silvia Scozzese e il capo di gabinetto del Campidoglio Albino Ruberti hanno convocato i capigruppo di minoranza. Una riunione, metà in presenza e metà in call, per chiedere alle opposizioni una mano, anzi più di una mano, per approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione triennale. "Altrimenti rischiamo di andare in dodicesimi", è stato il rischio paventato dalla donna che cura i conti per il sindaco Roberto Gualtieri. Dopo una sommaria illustrazione della "manovra" si è passati alle "dolenti note". E cioè i tempi: strettissimi.

