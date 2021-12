Roland Garros, 7 giugno 2021: un giorno storico per il tennis italiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il 2021 è l'anno dell'Italia nel tennis maschile. Per la prima volta, due azzurri hanno concluso la stagione in Top 10. Matteo Berrettini, primo italiano a finire tre stagioni in questa élite da ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ilè l'anno dell'Italia nelmaschile. Per la prima volta, due azzurri hanno concluso la stagione in Top 10. Matteo Berrettini, primoa finire tre stagioni in questa élite da ...

Advertising

senzasinistra : @deportescope Vinse 4 Slam nel 1961 e nel 1964 vinse il Roland Garros poi anche gli Us Open nel 1965 e Wimbledon nel 1966. - WeAreTennisITA : Vincitrice di due Slam, n. 1 del mondo, coach di successo sia nel circuito femminile, sia in quello maschile. E, da… - pensatore78 : RT @angelomangiante: È stato il primo spagnolo nella storia del tennis a trionfare a Wimbledon. Ha vinto anche due volte il Roland Garros i… - GiuliaV5 : RT @SuperTennisTv: .@steftsitsipas come in un quadro di Caravaggio ??? ?? Tra le 100 foto?? più belle del 2021 secondo @TIME c'è anche ??quest… - lLkalulu : quanto ho goduto al Roland garros, odio djoko ma vedere sto bambino perdere una goduria -