Roghi nelle chiese e preti minacciati: sette mesi all'uomo che tenne sotto scacco la Diocesi per mesi (Di martedì 14 dicembre 2021) ANCONA - ArciDiocesi sotto scacco per tre mesi, tra arredi delle chiese date alle fiamme e lettere minatorie inviate ai parroci. È stato condannato a sette mesi di reclusione il chiaravallese di 60 ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 14 dicembre 2021) ANCONA - Arciper tre, tra arredi delledate alle fiamme e lettere minatorie inviate ai parroci. È stato condannato adi reclusione il chiaravallese di 60 ...

Advertising

AlbertoDazzani : RT @piero_aurelio: Rimpiango il tempo in cui la chiesa ergeva roghi nelle piazze, così forse si arresta a il progresso, ma per piu' di un m… - piero_aurelio : RT @piero_aurelio: Rimpiango il tempo in cui la chiesa ergeva roghi nelle piazze, così forse si arresta a il progresso, ma per piu' di un m… - piero_aurelio : Rimpiango il tempo in cui la chiesa ergeva roghi nelle piazze, così forse si arresta a il progresso, ma per piu' di… - nannierri : @OrioliPaolo Visto il trend al ribasso non mi meraviglierei di novelli fra Dolcino e roghi di streghe nelle pubblic… -