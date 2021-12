Roberto Vecchioni mi ha dedicato Ninni | ma ha anche detto che sono più grasso di Gesù

Leggi su optimagazine

(Di martedì 14 dicembre 2021) Penso alla parola professore. È così che chiamano, da sempre,. A ragione. È stato professore, per mestiere e per passione. Lo è ancora, all’Università, la volontà di non rinunciare mai a un rapporto con i giovani, un rapporto che, stando a quanto hasul palco del Teatro San Rocco di Seregno, è di quella serata che andrò a parlare, è stato più un ricevere che un dare, il compito dell’educatore, ha sottolineato, è quello di tirare fuori quello che gli studenti hanno dentro, e-ducere, non certo di inculcare qualcosa. Penso alla parola professore, e a come nel tempo questa parola sia cambiata, nella concezione della gente comune, mi metto tra loro. Un ruolo che un tempo era di tutto rispetto, proprio per quel compito formativo così fondamentale, ma che, è successoai giornalisti, per dire, col ...