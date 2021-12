Ritorno a scuola per i venti alunni della materna Rita Levi Montalcini (Di martedì 14 dicembre 2021) di Monica De Santis Sono tornati a scuola ieri mattina i 20 alunni della sezione D della materna del plesso Mercatello dell’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini. Dopo una settimana di feste forzate, finalmente i piccoli studenti sono rientrati a scuola. Ritorno a scuola, ma non nella stessa aula. Da ieri infatti i bambini fanno lezione in quella che era l’ex palestra della scuola materna. Un trasferimento forzato, perché nella loro aula, il termosifone non funzionava e dovendo stare con le finestre aperte causa Covid, i piccoli si sono più volte ammalati, visto il freddo di queste ultime settimane.? Da qui la decisione delle mamme di non mandarli ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 14 dicembre 2021) di Monica De Santis Sono tornati aieri mattina i 20sezione Ddel plesso Mercatello dell’Istituto Comprensivo. Dopo una settimana di feste forzate, finalmente i piccoli studenti sono rientrati a, ma non nella stessa aula. Da ieri infatti i bambini fanno lezione in quella che era l’ex palestra. Un trasferimento forzato, perché nella loro aula, il termosifone non funzionava e dovendo stare con le finestre aperte causa Covid, i piccoli si sono più volte ammalati, visto il freddo di queste ultime settimane.? Da qui la decisione delle mamme di non mandarli ...

