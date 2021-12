RISULTATI | SIW Tuesday Night System Episode #34 14 12 2021

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Idella 34° puntata del nuovo Webshow della SIW (visibile sul Canale Twitch della SIW) andato in scena Martedì: – Rafael w/Maurizio Merluzzo batte Mirko Mori Tag Team Match – Rebel Souls (Matt Disaster & Steve McKee) battono Space Sharks (Nick Wave & Darko) per Squalifica Survivor Team Match (se vince l’High Society, Tempesta viene cacciato dalla SIW) – High Society (Alex Flash, Ivan Blake, Scanner, Liam Massett, Costantino, Electra) battono Team Tempesta (Bon Giovanni, Thunder Kid, Adriano, Most Wanted, Swan), Tempesta lascia la SIW