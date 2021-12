RISULTATI | IWA “Lottiamo per la Ricerca 2021” 12 12 2021 Difeso Titolo ZMACK

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 14 dicembre 2021) Idello Show benefico andato in scena la scorsa Domenica a Tecchiena, Alatri (FR): IWAx laDomenica 12 Dicembre – Tecchiena, Alatri (FR) IWA Cruiserweight Title – Bjorn (c) batte Marcus Valentine e mantiene il– Sir Robert Barnum batte The Click Triple Treat Match for #1 Contender IWA Cruiserweight Title – Mr. Flowey batte Spencer e Machete e diventa Nuovo #1 ContenderInternational Title – Elias Sinas (c) batte Dave Blasco e mantiene ilIntergender Match – Emily Ramirez batte “Il Divo” Al Bettini – Karim Brigante batte Nico Inverardi Tag Team Open Challenge – David Karm & Flyin’ Gabriel battono Cain & Abel Triple Treat Match for IWA Heavywreight ...