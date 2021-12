Riga-Treviso oggi in tv | orario e diretta streaming basket Champions League 2021 2022

(Di martedì 14 dicembre 2021) L’e le indicazioni per vedere inVEF-Nutribullet, sfida valida per la quinta giornata del gruppo D didi. Trasferta in Lettonia per gli uomini di coach Menetti, che guidano il girone e che vorranno subito riscattarsi dopo la sconfitta contro Pesaro. Di fronte, la formazione di casa è ultima con una sola vittoria, ed è quasi all’ultima chiamata per provare a passare la fase a gironi. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di martedì 14 dicembre. Non è prevista copertura televisiva, ma la partita sarà visibile insul canale YouTube della BCL al seguente link. In alternativa, Sportface vi terrà compagnia con continui ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Riga Treviso

Sportface.it

... sedicesimi di finale) - Udinese - Crotone (diretta tv su Italia 1; diretta streaming su Mediaset Infinity) 18.00 BASKET (Champions League, fase a gironi) - VEF(diretta streaming ...... e non basta l'assenza di Chillo, presente in panchina, per giustificare unache anche ieri ... marted si torna gi in campo per una partita molto importante: i biancobl salgono aper ..."Rientriamo in Europa con tanta voglia di tornare a vincere, questa gara è determinante, siamo qui da domenica proprio per prepararla ...BASKETRIGA Nuovo match point per entrare nelle migliori 16 della Champions League dalla porta principale. Questa sera (alle 18 italiane, diretta tivù su rai Sport + Hd) a Riga, contro il ...