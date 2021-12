'Ridisegniamo l'emofilia', al via la quarta edizione (Di martedì 14 dicembre 2021) Milano, 14 dic. (Adnkronos Salute) - Dedicata alla 'straordinaria normalità' che vivono oggi le persone con emofilia, la quarta edizione della campagna 'Ridisegniamo l'emofilia', promossa da Roche Italia con il patrocinio della Federazione delle Associazioni emofilici (FedEmo) e della Fondazione Paracelso Onlus, è stata inaugurata con un webinar a cui hanno partecipato alcuni dei principali esponenti italiani nel campo dell'emofilia, le associazioni di pazienti, pazienti e influencer. Con questa iniziativa Roche Italia vuole continuare a dare spazio a un racconto positivo dell'emofilia attraverso il format 'La voce straordinaria della normalità', costituito da una serie di vodcast che raccontano la quotidianità, le difficoltà e i traguardi raggiunti dai pazienti e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Milano, 14 dic. (Adnkronos Salute) - Dedicata alla 'straordinaria normalità' che vivono oggi le persone con, ladella campagna 'l'', promossa da Roche Italia con il patrocinio della Federazione delle Associazioni emofilici (FedEmo) e della Fondazione Paracelso Onlus, è stata inaugurata con un webinar a cui hanno partecipato alcuni dei principali esponenti italiani nel campo dell', le associazioni di pazienti, pazienti e influencer. Con questa iniziativa Roche Italia vuole continuare a dare spazio a un racconto positivo dell'attraverso il format 'La voce straordinaria della normalità', costituito da una serie di vodcast che raccontano la quotidianità, le difficoltà e i traguardi raggiunti dai pazienti e ...

