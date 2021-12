Riapre l’Hub di Ponte Valentino | dal 16 i vaccini per la fascia pediatrica

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ricomincia dal 16 dicembre la campagna di vaccinazione in Area Asi a Benevento, un’intesa oramai collaudata quella fra ASI e ASL sannita, i cui vertici hanno stabilito di focalizzare l’iniziativa di contrasto al virus dedicando la struttura diai bambini e alle loro famiglie. Il Presidente Luigi Barone estremamente soddisfatto della rinnovata joint venture pubblico – privato, precisa chePediatrico sarà inaugurato giovedì 16 dicembre ed accoglierà 300 bambini pronti ad immunizzarsi e già in adesione sulla piattaforma della Soresa. Nel mentre, per sabato 18 e domenica 19diospiterà nelle rispettive mattinate un Open Day indirizzato all’utenza. Nella circostanza il Consorzio ...