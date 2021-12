Repubblica si accorge che il green pass non funziona (Di martedì 14 dicembre 2021) Ci hanno messo un po’, ma alla fine ci sono arrivati pure quelli di Repubblica. Certo, il loro ci pare un modo per chiedere qualche restrizione in più e per fomentare l’idea che Omicron sia una variante peggio della peste. Ma il titolo che ieri sera hanno dedicato all’articolo sulla mutazione sudafricana va registrato: “Omicron è 3 volte più contagiosa della Delta. E il green pass non ferma i focolai”. Benvenuti tra noi, verrebbe da dire. Sono infatti settimane che su queste pagine facciamo notare che il green pass per vaccinati, sia esso “super” o “base”, non serve a fermare la circolazione virale. Anzi. Spesso conferisce agli immunizzati la falsa sicurezza di essere dei superman senza possibilità alcuna di contagio. Non è così, e i dati lo confermano. A maggior ragione con l’arrivo di Omicron, che ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 14 dicembre 2021) Ci hanno messo un po’, ma alla fine ci sono arrivati pure quelli di. Certo, il loro ci pare un modo per chiedere qualche restrizione in più e per fomentare l’idea che Omicron sia una variante peggio della peste. Ma il titolo che ieri sera hanno dedicato all’articolo sulla mutazione sudafricana va registrato: “Omicron è 3 volte più contagiosa della Delta. E ilnon ferma i focolai”. Benvenuti tra noi, verrebbe da dire. Sono infatti settimane che su queste pagine facciamo notare che ilper vaccinati, sia esso “super” o “base”, non serve a fermare la circolazione virale. Anzi. Spesso conferisce agli immunizzati la falsa sicurezza di essere dei superman senza possibilità alcuna di contagio. Non è così, e i dati lo confermano. A maggior ragione con l’arrivo di Omicron, che ...

