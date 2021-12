Renault - 123 anni di storia online | debutta il museo virtuale The Originals

Leggi su quattroruote

(Di martedì 14 dicembre 2021) Centoventitrédiracchiusi in un portale. Nell'epoca del distanziamento sociale, ladell'era De Meo lancia The, il primodella Régie, accessibile sul web da ogni parte del mondo e inaugurato da 21 storici modelli della Casa, tra cui, a va sans dire, la sessantenne R4, ma anche la prima Twingo, la Clio Williams e la scoperta Floride. E a gennaio saranno inserite altre 50 vetture, per poi raggiungere le 80 unità complessive entro il 2022. Alta fedeltà. I modelli, riprodotti grazie a un processo di fotogrammetria - cioè una tecnica di modellazione 3D resa possibile partendo da scannerizzazioni e fotografie - vengono presentati all'utente del web con un elevato realismo e accompagnati da materiale d'archivio e schede ...