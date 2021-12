Regolamento sedicesimi di finale Coppa Italia 2021 2022 | cosa succede in caso di pareggio

(Di martedì 14 dicembre 2021) Ildeididella: eccoindidopo il 90?. Come accade di consueto nelle sfide secche a eliminazione diretta, come sono queste che valgono il pass per gli ottavi diin cui entreranno in gioco le teste di serie, se ci sarà una situazione di parità dopo i tempi regolamentari, si disputeranno i canonici due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno. Indi ulteriore parità, via libera ai rigori, così come previsto ogni anno nellanazionale. IL PROGRAMMA DEISportFace.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Regolamento sedicesimi

Grande attesa per il fischio d'inizio di Udinese - Crotone, match deidi finale di Coppa Italia 2021/2022, con un occhio al. Si parte alle 18:00 di martedì 14 dicembre, in gara unica, come prevede ildella competizione. Ma cosa dice il ...... partita valida per idi finale di Coppa Italia 2021/2022. Fischio d'inizio alle 21:00 di martedì 14 dicembre, in gara unica. Di seguito ecco cosa dice ilin caso di pareggio ...Il regolamento dei sedicesimi di finale della Coppa Italia 2021/2022: ecco cosa succede in caso di pareggio dopo il 90'. Come accade di consueto nelle sfide secche a eliminazione diretta, come sono qu ...Il regolamento di Genoa-Salernitana, match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia 2021/2022: cosa succede in caso di pareggio al 90' ...