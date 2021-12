Regno Unito, Johnson tradito dai suoi: in 100 non votano il Piano B anti Covid (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Piano B di misure anti Covid nel Regno Unito è stato ufficialmente approvato dalla Camera dei Comuni e oltre all’ondata di contagi Boris Johnson ha dovuto arginare la peggiore ribellione di deputati del suo partito conservatore. Un centinaio, secondo le prime stime, hanno votato contro il provvedimento sull’obbligo di Green pass negli eventi al chiuso, uno dei pilastri del nuovo Piano britannico pensato per fermare la quarta ondata. Affinché il Piano B anti Covid venisse approvato c’è stato il bisogno del sostengo dell’opposizione laburista. Secondo quanto riportato dalla Bbc, i voti a favore del provvedimento per l’introduzione del Green pass nel Regno Unito sono stati in tutto ... Leggi su open.online (Di martedì 14 dicembre 2021) IlB di misurenelè stato ufficialmente approvato dalla Camera dei Comuni e oltre all’ondata di contagi Borisha dovuto arginare la peggiore ribellione di deputati del suo partito conservatore. Un centinaio, secondo le prime stime, hanno votato contro il provvedimento sull’obbligo di Green pass negli eventi al chiuso, uno dei pilastri del nuovobritannico pensato per fermare la quarta ondata. Affinché ilvenisse approvato c’è stato il bisogno del sostengo dell’opposizione laburista. Secondo quanto riportato dalla Bbc, i voti a favore del provvedimento per l’introduzione del Green pass nelsono stati in tutto ...

