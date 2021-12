Regime forfettario: sì alla fatturazione elettronica da parte dell’UE (Di martedì 14 dicembre 2021) Notizie molto importanti sul fronte fiscale, arrivate recentemente da Bruxelles. Infatti la UE ha appena detto sì all’allargamento fino al 2024 della fatturazione elettronica obbligatoria, anche per le p. IVA in Regime forfettario con flat tax al 15%. E’ stata la Commissione UE a concedere al nostro paese la facoltà di prevedere l’obbligo di fattura elettronica anche per i contribuenti forfettari in Regime di flat tax, nonché a prolungare le attuali regole di fatturazione per il B2B e B2C fino al 2024. Il via libera preliminare è giunto lo scorso 8 dicembre. Regime forfettario: a cosa serve in breve Ricordiamo che quello forfettario consiste in un Regime ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 14 dicembre 2021) Notizie molto importanti sul fronte fiscale, arrivate recentemente da Bruxelles. Infatti la UE ha appena detto sì all’rgamento fino al 2024 dellaobbligatoria, anche per le p. IVA incon flat tax al 15%. E’ stata la Commissione UE a concedere al nostro paese la facoltà di prevedere l’obbligo di fatturaanche per i contribuenti forfettari indi flat tax, nonché a prolungare le attuali regole diper il B2B e B2C fino al 2024. Il via libera preliminare è giunto lo scorso 8 dicembre.: a cosa serve in breve Ricordiamo che quelloconsiste in un...

