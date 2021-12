Reggina, Toscano: “Alla chiamata ho sentito il fuoco dentro, punto sul gruppo” (Di martedì 14 dicembre 2021) “Ringrazio la società per aver riposto a me la fiducia, se sono qui è perché le cose non vanno bene. La motivazione è tanta e sono convinto che questa squadra ha dei valori, che però sono stati persi nell’ultimo periodo“. Queste le prime parole di Domenico Toscano, nuovo tecnico della Reggina, nel corso della presentazione Alla stampa. Dopo la pesante sconfitta contro l’Alessandria infatti, il club amaranto ha infatti deciso di esonerare Alfredo Aglietti e di affidarsi a Toscano. “È un campionato difficile – ha proseguito Toscano, come riporta tuttoReggina.it -, il più difficile degli ultimi anni. In questo momento bisogna guardarsi alle spalle e serve ritrovare compattezza e equilibrio”. “Sabato abbiamo una partita difficile – ha aggiunto il tecnico -. Ci aspetta un finale di girone ... Leggi su sportface (Di martedì 14 dicembre 2021) “Ringrazio la società per aver riposto a me la fiducia, se sono qui è perché le cose non vanno bene. La motivazione è tanta e sono convinto che questa squadra ha dei valori, che però sono stati persi nell’ultimo periodo“. Queste le prime parole di Domenico, nuovo tecnico della, nel corso della presentazionestampa. Dopo la pesante sconfitta contro l’Alessandria infatti, il club amaranto ha infatti deciso di esonerare Alfredo Aglietti e di affidarsi a. “È un campionato difficile – ha proseguito, come riporta tutto.it -, il più difficile degli ultimi anni. In questo momento bisogna guardarsi alle spalle e serve ritrovare compattezza e equilibrio”. “Sabato abbiamo una partita difficile – ha aggiunto il tecnico -. Ci aspetta un finale di girone ...

