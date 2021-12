Reddito di cittadinanza a Fiumicino, manifestazione d’interesse per i Puc: l’avviso pubblico (Di martedì 14 dicembre 2021) Fiumicino – “E’ pubblicato sull’Albo pretorio del Comune l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse per l’individuazione di enti di terzo settore per Progetti Utili alla Collettività (P.U.C.) con il coinvolgimento dei beneficiari del Reddito di cittadinanza”. Lo fa sapere l’assessora alle Politiche sociali del Comune di Fiumicino, Alessandra Colonna. “l’avviso – specifica – è rivolto a quelle e Società Cooperative Sociali, le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale, le Fondazioni iscritte negli appositi registri da almeno sei mesi e con sede operativa nel territorio del Comune di Fiumicino, che vorranno stipulare accordi per progetti utili alla collettività (PUC) a favore di ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 14 dicembre 2021)– “E’ pubblicato sull’Albo pretorio del Comuneper l’acquisizione didi interesse per l’individuazione di enti di terzo settore per Progetti Utili alla Collettività (P.U.C.) con il coinvolgimento dei beneficiari deldi”. Lo fa sapere l’assessora alle Politiche sociali del Comune di, Alessandra Colonna. “– specifica – è rivolto a quelle e Società Cooperative Sociali, le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale, le Fondazioni iscritte negli appositi registri da almeno sei mesi e con sede operativa nel territorio del Comune di, che vorranno stipulare accordi per progetti utili alla collettività (PUC) a favore di ...

