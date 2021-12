Redditi incapienti fino a 8 mila euro | tutti i sussidi | agevolazioni e bonus erogati

(Di martedì 14 dicembre 2021) Quali sono leper i, ovvero quellia 8? L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ha lo scopo di valutare la condizione economico – patrimoniale di un nucleo familiare al fine di accedere ad una serie di prestazioni sociali agevolate. Ottenuto previa istanza dell’interessato attraverso la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), l’ISEE ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre e si determina in base ai seguenti dati relativi a soggetto dichiarante, coniuge, figli ed altre persone presenti nel nucleo: Patrimonio mobiliare (ad esempio depositi e conti correnti bancari e postali) posseduto in Italia e all’estero al 31 dicembre del secondo anno precedente quello di presentazione della DSU; Patrimonio immobiliare detenuto in ...

prevista la somma di 237 milioni di euro necessaria alla proroga dell'esenzione Irpef dei... Altrimenti sorge spontanea una domanda: sull'Irpef come ne escono gli incapienti?". Ma non solo. "La ... dagli incapienti ai più benestanti. E accompagnerà i figli già dal settimo mese di gravidanza oltre la maggiore età, fino a 21 anni, a patto che i ragazzi studino, facciano tirocini con...