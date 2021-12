Record di decessi in Grecia, il 25% ancora rifiuta il vaccino (Di martedì 14 dicembre 2021) Le autorità sanitarie greche hanno registrato 130 nuovi decessi legati al Covid nelle ultime 24 ore. Si tratta del bilancio più grave dall’inizio della pandemia, dopo che lo scorso 3 maggio vennero registrati 134 decessi. A fronte di una popolazione di circa 11 milioni d persone, sono stati registrati 19.475 decessi legati al Covid dall’inizio della pandemia. L’Eody, l’autorità sanitaria pubblica, ha inoltre reso noto che sono stati registrati 5.736 nuovi contagi, con circa 700 pazienti in terapia intensiva, oltre l’81% dei quali, non vaccinati. Si stima che il 25% della popolazione adulta sia ancora non vaccinata. La resistenza ai vaccini è tale che il premier Kyriakos Mitsotakis ha recentemente annunciato un piano per multare mensilmente di 100 euro i cittadini over 60 che ancora ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 dicembre 2021) Le autorità sanitarie greche hanno registrato 130 nuovilegati al Covid nelle ultime 24 ore. Si tratta del bilancio più grave dall’inizio della pandemia, dopo che lo scorso 3 maggio vennero registrati 134. A fronte di una popolazione di circa 11 milioni d persone, sono stati registrati 19.475legati al Covid dall’inizio della pandemia. L’Eody, l’autorità sanitaria pubblica, ha inoltre reso noto che sono stati registrati 5.736 nuovi contagi, con circa 700 pazienti in terapia intensiva, oltre l’81% dei quali, non vaccinati. Si stima che il 25% della popolazione adulta sianon vaccinata. La resistenza ai vaccini è tale che il premier Kyriakos Mitsotakis ha recentemente annunciato un piano per multare mensilmente di 100 euro i cittadini over 60 che...

